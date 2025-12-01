Спорт:

01 декември 2025, 22:51 часа 177 прочитания 0 коментара
Пожар горя на протеста в София (ВИДЕO)

Пожар горя в центъра на София по време на протеста срещу бюджет 2026 г. Огънят гори в района на бул. "Дондуков". Горят четири-пет пластмасови контейнера за боклук. Те бяха запалени от провокатори на протеста, които замерваха полицията с горящи кофи за боклук, капаци на контейнери, както и с бомбички, бутилки и пътни знаци. В района има и пожарен автомобил, който предприе гасене на пожара. 

"Това е абсолютно инстенирано всичко, има точно 25 момчета с качулки, които вандалстват, но погледнете как стоят. Защо стоят така!", коментира още Елисавета Белобрадова в ефира на бТВ. Тя излъчи от своя "Фейсбук" на живо как гасят пожара на кофите. 

Протестът срещу бюджет 2026 г.

След речите на лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България" окоро 20:00 часа - протестът се отправи първо към централата на ДПС, а след това към тази на ГЕРБ.

Междувременно спря токът в част от центъра на София, като това беше потвърдено и от "Електрохолд" по-късно. Репортер на Actualno.com видя и група от 20-30 души с черно облекло, изглежда те имат и бомбички. Това е напомняне за предупрежденията, че платени провокатори могат да опитат да опорочат мирното шествие на протестиращите. По-късно пред ценстралата на ДПС - протестът ескалира и се стигна до сблъсъци с полицията. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
София пожар Елисавета Белобрадова ескалация протест протест бюджет 2026
