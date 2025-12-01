Силна жена от "Игри на волята" постигна всичко, а е само 25 години (СНИМКИ)

Телевизионната любимка Зорница от "Игри на волята" сподели в социалните мрежи вдъхновяващо послание по повод своя 25-ти рожден ден в края на миналия месец. За нея тази година празникът е по-различен, по-скромен, но и най-вълшебният досега, защото е първият ѝ като майка. "Не искам нищо повече, имам всичко", написа Зорница, подчертавайки, че семейството ѝ е най-големият подарък.

Тя публикува и сърдечно признание към своите най-близки – партньора си и тяхното бебе: "Това е моето семейство. Този рожден ден е най-специалният и най-различният… и ще бъде най-любимият ми до сега!", пише Зори в Instagram.

Емоционалното послание показва нов етап в живота ѝ – изпълнен с благодарност, любов и смирение. Зорница споделя, че на 25 години се чувства постигнала всичко най-важно, а оттук нататък "всичко е бонус".

Макар и скромен, рожденият ден за нея е истински празник на щастието – празник на новото начало, на майчинството и на силната връзка със семейството, което тя определя като свое най-голямо богатство.

Припомняме, че през пролетта Зорница стана майка за първи път, а радостната новина отново съобщи в Instagram профила си със снимка от болницата, където е родила дъщеричката си Микаела.

Зорница в риалити формата

Зорница Стоилова беше сред запомнящите се участници в четвъртия сезон на "Игри на волята", където впечатли зрителите със силен характер, физическа издръжливост и готовност да се изправя пред най-трудните предизвикателства. Тя премина успешно през ключови битки и стигна почти до финала. След шоуто Зорница остава разпознаваема публична фигура, споделяйки откровено детайли от личния си живот, като вече показа и много снимки в ролята си на майка.