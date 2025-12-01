Иво Сиромахов: Тая власт няма да си отиде със селфита и патетични речи

"Не наричайте протестиращите граждани провокатори! Не е достатъчно да се разходиш с кученцето си пред парламента и да си цъкнеш селфи с другарките". Това написа на профила си във Facebook писателят и сценарист Иво Сиромахов.

"Протестът позволява всякакви средства. Тая власт няма да си отиде със селфита и патетични речи", допълни той.

Ескалацията

Припомняме, че малко преди 22 часа тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки. Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Има изпочупен полицейски бус, вече и горящи кофи. Саксии, колчета, запалени кофи, с които има атаки на таран към полицаите - всичко това беше впрегнато. Но излъчващият от името на "Инициатива Правосъдие за всеки" се усъмни, че всичко е театър - най-вече защото на абсолютно нелогично място има паркиран полицейски бус, който бива с лекота трошен.

