Баба опита да разтърве внуците си, но сама отнесе боя

Нестандартен инцидент е постъпил около 18.50 часа вчера в РУ-Правец

Тогава до полицията е постъпил сигнал за физическа саморазправа между баба и внук в с. Осиковска Лакавица.

Станало ясно, че пострадалата е 71-годишна жена.

Още: Скубане, ритане, заплахи за убийство: Агресия между ученички в Благоевград

"Няма ненаказано добро"

Изпратените на адреса полицейски служители разбрали за странния инцидент.

Жената споделила, че е опитала да спре бой между внуците. Решила да попречи на единия си внук да се саморазправи с братовчедите си. Когато се намесила обаче, в момент на афект и ярост той й нанесъл удар в лицето.

Източник: БГНЕС

Пострадалата е транспортирана в болница с фрактури на орбита и синус и след оказана медицинска помощ е освободена за домашно лечение.

Още: Сутрешен снежен бой между шофьори в София (ВИДЕО)

Криминално проявеният и осъждан извършител е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.