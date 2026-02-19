Баба опита да разтърве внуците си, но сама отнесе боя

Нестандартен инцидент е постъпил около 18.50 часа вчера в РУ-Правец
Тогава до полицията е постъпил сигнал за физическа саморазправа между баба и внук в с. Осиковска Лакавица.
Станало ясно, че пострадалата е 71-годишна жена.
Изпратените на адреса полицейски служители разбрали за странния инцидент.
Жената споделила, че е опитала да спре бой между внуците. Решила да попречи на единия си внук да се саморазправи с братовчедите си. Когато се намесила обаче, в момент на афект и ярост той й нанесъл удар в лицето.
Пострадалата е транспортирана в болница с фрактури на орбита и синус и след оказана медицинска помощ е освободена за домашно лечение.
Криминално проявеният и осъждан извършител е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.