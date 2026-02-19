Хем пиян, хем бяга: Хванаха шофьор-нарушител

Шофьор опита да избяга от полицейска проверка в Разград, съобщават от ОДМВР в града. Около 18.10 часа на 18 февруари полицейски екип подава ясен звуков и светлинен сигнал към водач на лек автомобил „Опел Астра“ за спиране.

Лицето ускорява и продължава движението си по улица „Странджа“. Последван е от служебния автомобил и е спрян на улица „Илинденско въстание“.

В хода на полицейската проверка е установено, че колата се управлява от 29-годишен мъж от Разград. Пробата му с дрегер отчела 2,73 промила алкохол в издишания въздух.

Взета е кръв за химичен анализ. Мъжът е задържан. По случая е образувано бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.

