Пари за общините и удължителен бюджет: Клисурски пое властта във финансите от Петкова (СНИМКИ)

"Трите основни приоритета на Министерството на финансите в рамките на служебното правителство са обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините." Това каза министърът на финансите в служебното правителство Георги Клисурски на церемония по предаването и приемането на поста в сградата на Министерството на финансите в София.

По думите му през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите, насрочени за 19 април, като министерството ще има аганжимента да обезпечи финансово провеждането им. Клисурски посочи, че друг приоритет е внасянето на втори удължителен закон за бюджета, тъй като сегашният изтича на 31 март, което ще осигури нормалното функциониране на държавата и на всички плащания и след тази дата.

"Третият приоритет е отпушването на всички плащания към общините по Националната инвестиционна програма, където има регистрирани забавяния", стана известно от думите на Клисурски. Той уточни, че в рамките на удължителния закон за бюджета има заложен ресурс от около 460 млн. евро, които са налични и трябва да стигнат до общините, отговарящи на законовите изисквания.

"Ние ще работим професионално, както винаги, спокойно и убедително в интерес на гражданите на Република България“, каза Клисурски.

Служебният министър изрази благодарност към досегашния финансов министър Теменужка Петкова за свършената работа през последната година. "Най-важното нещо, което искам да откроя и за което искам да благодаря и да поздравя нея и екипа, е успешното въвеждане на единната европейска валута еврото. Както виждате и през януари, и към днешна дата през февруари преходът към еврото е изключително гладък, и това един прекрасен успех за България и за поколения българи“, каза Клисурски.

"Служебното правителство получава в наследство от редовния кабинет стабилни и устойчиви публични финанси", каза от своя страна Петкова и посочи, че е запознала новия служебен министър на финансите Георги Клисурски с дейността на министерството през последната една година и състоянието на публичните финанси.

"Отбелязахме стратегическото решение за България да бъде член на еврозоната от 1 януари 2026 година в резултат на това, че страната ни успя да изпълни всички критерии за членство в еврозоната. Това е един безспорен успех за страната, мечта на поколения български граждани“, каза тя, добавяйки, че въвеждането на еврото у нас се осъществява плавно и без сътресения, пише БТА.

Досегашният финансов министър припомни информацията от последните дни, че на база отчетните данни към 31 декември 2025 година изпълнението на бюджета показва, че дефицитът е 3 на сто от брутния вътрешен продукт на страната, подчертавайки, че по този начин правителството е успяло да опровергае всички допускания и коментари за рекорден дефицит.

Тя заяви, че е запознала Клисурски с това, че през 2025 година е бил отбелязан най-високият номинален ръст в приходите през последните няколко години – над 14 млрд. лева повече спрямо приходите, реализирани през 2024 година. "Състоянието на публичните финанси смея да твърдя, че е стабилно. Оставяме наистина едни устойчиви публични финанси, което беше и една от основните цели на нашето правителство“, каза Петкова.

"Оставяме на колегите, служебното правителство, наистина едни стабилни публични финанси, пожелавам успех“, каза Петкова, която използва случая да благодари за високия професионализъм и съвместната работа на експертите от Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за обществени поръчки и Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС“.