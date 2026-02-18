Жена загина, блъсната от трамвай в София

Жена е починала, след като е била блъсната от трамвай в София. Инцидентът е станал минути след 16 часа. Жената е била ударена на булевард "Ген. Тотлебен". На място е изпратен екип на полицията и спешна помощ, информира БНР.

Движението на трамваи в района е с променен маршрут. Линиите 4,5 и 15 са отклонени по бул. Овча купел, бул. Н. Мушанов, бул. Възкресение, бул. К. Величков, бул. Стамболийски, бул. Хр. Ботев и по маршрута си. От Общината допълниха, че автобусите от линия 58 се движат с удължен маршрут по бул. Цар Борис III.

