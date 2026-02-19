Търсят се 1 милион здравни работници: Европа пред криза

Здравните системи на Европа са подложени на нарастващ натиск от недостиг на медицински сестри и здравни работници, съобщи Световната здравна организация

СЗО публикува първия по рода си политически документ за региона, в който се определят конкретни мерки за справяне с кризата.

През 2022 г. СЗО предупреди, че недостигът на здравна работна ръка в Европа е "тиктакаща бомба със закъснител".

Сега, новите оценки за целия регион сочат прогнозен недостиг от близо 1 милион здравни работници до 2030 г.

Допълнителни доказателства от няколко държави-членки на Европейския съюз (ЕС) подчертават как влошаващите се условия на труд и нарастващият натиск върху психичното здраве ускоряват прегарянето, текучеството и недостига на медицински сестри – с преки последици за безопасността на пациентите.

"Не можем да си позволим да прогоним медицинските сестри"

"Медицинските сестри съставляват повече от половината, 56%, от здравната работна сила, като по-голямата част от тях са жени. Следователно, медицинските сестри не са просто административен детайл", каза д-р Ханс Анри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

"Това е инвестиция от критично значение за безопасността – както на пациентите, така и на цялата здравна система. Трябва да предприемем конкретни стъпки за адекватно осигуряване на персонал и подкрепа. ЕС вече е изправен пред сериозен недостиг на медицински сестри, просто не можем да си позволим да ги изгоним от професията", смята Клуге.

"Медицинските сестри са гръбнакът на нашите здравни системи, но техните позиции са най-засегнати от кадровия недостиг и високото натоварване на работното място", смята д-р Сандра Галина, генерален директор по здравеопазване и безопасност на храните в Европейската комисия.

""Интересът към професията на медицинските сестри намалява. Комисията подкрепя държавите членки в справянето с това предизвикателство чрез различни инициативи", допълва тя.