"Искали са да се пренесат в друго измерение": Журналист след новите разкрития около случая "Петрохан - Околчица"

Всичко сочи натам, че тези хора са искали да се пренесат в друго измерение. Основният мотив според мен е, че тези хора не са харесвали този свят. Той го нарича сън, че светът е илюзия и трябва да го напуснат. Това мнение изрази журналистът Кирил Борисов в ефира на Нова телевизия след като вчера от разследващите изнесоха нови данни и записи от камери за случая "Петрохан - Околчица".

Той обърна внимание, че бе съобщено, че няма данни в охраняемия периметър на хижата да са влизали чужди лица. "Открито е силно хипнотизиращо лекарство в кръвта на Ивайло Калушев, което се използва за лечение на епилепсия, но има страничен ефект – води до самоубийство, секти са се самоубивали в САЩ след него", подчерта той.

Относно кардите, за които се твърди, че показват как групата се кланя на Калушев, той каза, че "с тези кадри се цели да се покаже, че Калушев едва ли не им е промивал мозъците и ги е водил към друго измерение – това го знаехме". Но според него това е някакъв ритуал.



Журналистът е категоричен, че случаят се използва за политически атаки. Напомни, че идва ново ръководство на МВР и може да се работи по други версии.