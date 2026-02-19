Военен хеликоптер се включи в издирването на риболовния кораб в Черно море, съдействие и от Турция

Военнослужещи и техника от състава на Военноморските сили (ВМС) и днес, 19 февруари, участват в издирването на изчезналия риболовен кораб в Черно море. От тази сутрин в операцията се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки“, която се включи вчера. Именно на 18 февруари корабът с трима души на борда изчезна, засечен последно на изток от Маслен нос (между Приморско и Созопол).

След полученото вчера разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и издадената заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за провеждането на операция по търсене и спасяване, фрегата „Дръзки“ остана единственият кораб, който продължи издирването на изчезналия риболовния кораб през цялата нощ, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Основни версии

Според рибаря Георги Янчев, който говори пред bTV, корабът е потънал, и то изключително бързо – в рамките на около три минути. Като възможни версии се обсъждат внезапен инцидент или взрив на борда. По думите на Янчев, плавателният съд не е потънал при дърпане на трал, тъй като корабът се е прибирал на ход и не е извършвал активен риболов в този момент.

Снимка: БГНЕС, илюстративна. Заглавната снимка също е илюстративна.

В издирването са се включили и рибари от турското пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. Днес се очаква в акцията да се включат още риболовни кораби, които ще извършат обход в близост до българо-турската морска граница.

В акцията ще се включат и доброволци, които ще направят обход по крайбрежието между Созопол и Приморско. Ще се използва и дрон.

Припомняме, че рибарският кораб с трима души на борда е излязъл в сряда на лов за калкан. По същото време обаче вятърът е бил около 20 метра в секунда, а морето - много бурно. След изчезването на сигнала от радарите започна операция по издирването на моряците с участието на спасителни екипи, гранична полиция и военни. В късните часове снощи тя беше прекратена заради настъпването на нощта, като само фрегатата "Дръзки" е останала активна.

