Без следа: Пети ден търсят изчезналата край Казанлък жена

Пети пореден ден продължава издирването на изчезналата 79-годишна Танка Манова от казанлъшкото село Ръжена. Жената е в неизвестност от сутринта на 3 април, когато за последно е забелязана да върви в посока съседното село Кънчево, предаде БГНЕС. Въпреки мащабната спасителна акция, в която участват полиция, планински спасители и доброволци, към момента няма абсолютно никакви следи от нея. Днес издирването продължава с обходи на нови, все още непроверени райони, като на терен работи и специализирана група със спасителни кучета.

„Имаме доста голям ресурс, високопроходими автомобили, АТВ-та. Надяваме се днеска да успеем да помогнем", заяви Неделчо Минчев от Българския червен кръст, началник на отряд Стара Загора и ръководител на спасителната акция.

Проверяват се всички версии

По думите му координацията на екипите е перфектна, като се проверяват абсолютно всички възможни версии, които биха довели до резултат.

Основното притеснение на спасителите остава пълната липса на следи. Минчев обясни, че отрядът е подсигурен логистично и няма нужда от допълнителна помощ на терен, но екипите се нуждаят от повече записи от камерите в съседните населени места.

Снимка БГНЕС

Той призова всеки, който разполага с такава информаця или е забелязал възрастната жена, незабавно да подаде сигнал.

Близките на Танка обаче започват да губят надежда заради изминалото време. Нейният син Райко Куманов споделя с болка, че след толкова дни без храна и лекарства шансовете за благополучна развръзка силно намаляват.

„Толкова дни... Вече не вярвам да е между нас, освен ако не е в някоя къща", коментира той. Семейството и доброволците са покрили огромен периметър от Ръжена до Кънчево, стигайки почти до река Тунджа.

Обходен е и районът до село Ягода. Днес търсенето се прехвърля в посока от Кънчево към Розово, но Куманов с огорчение признава, че вече остават напълно без идеи къде другаде да търсят.

