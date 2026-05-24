Демерджиев за трагедията в Благоевград: Празникът беше помрачен, загубихме живота на дете

Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост! Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия! Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си!

Това написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с трагедията в Благоевград. Припомняме, че малко след 00.00 часа непълнолетно момиче е намерено мъртво пред блок в благоевградския квартал "Струмско". От другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е с опасност за живота.

Всички ние - държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност, заяви Демерджиев.

Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин!, казва още той.

И допълва: "Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни!"

