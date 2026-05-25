Алкохолизъм или отчаяние: Външното министерство на Украйна съсипа Кремъл

Говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи отговори на последните заплахи от днес на Кремъл за нови бомбардировки на Киев.

"В продължение на четири години и три месеца Русия всяка седмица нанася удари по Киев с балистични и крилати ракети, както и с рояци дронове, убивайки цивилни и всявайки хаос. Днес тя играе "нова карта", заплашвайки... да атакува Киев", написа с насмешка той.

И предложи четири възможни обяснения за тази шизофрения, която демонстрират в Кремъл:

Алкохолизъм

Отчаяние

Липса на креативност

Всичко изброено по-горе.

Припомняме какви бяха заплахите от руска страна днес:

"Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

Z-каналите: Приключваме с Киев до месец, правим го непригоден за живот