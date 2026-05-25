Алкохолизъм или отчаяние: Външното министерство на Украйна съсипа Кремъл

25 май 2026, 23:00 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи отговори на последните заплахи от днес на Кремъл за нови бомбардировки на Киев.

"В продължение на четири години и три месеца Русия всяка седмица нанася удари по Киев с балистични и крилати ракети, както и с рояци дронове, убивайки цивилни и всявайки хаос. Днес тя играе "нова карта", заплашвайки... да атакува Киев", написа с насмешка той.

И предложи четири възможни обяснения за тази шизофрения, която демонстрират в Кремъл:

  • Алкохолизъм 
  • Отчаяние 
  • Липса на креативност
  • Всичко изброено по-горе.

Припомняме какви бяха заплахите от руска страна днес:

Кремъл Киев война Украйна руска ракетна атака ракета Орешник
Елена Страхилова
