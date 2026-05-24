Схема: Баща и син пратиха бременна да краде имот от покойник

Служители на сектор „Икономическа полиция“ към СДВР предотвратиха опит за незаконно придобиване на недвижим имот в столицата. В центъра на престъпната схема е използвана 21-годишна бременна жена, която е трябвало да послужи като „формален извършител“ и параван срещу тежки законови санкции.

Схемата: Завещание „от отвъдното“

Разследването започва след подаден сигнал за съмнително намерение за обявяване на завещание. Обект на апетитите на измамниците била къща с двор в София, чийто собственик е починал преди повече от десетилетие.

В хода на проверката полицаите установяват серия от фалшификации. Представеното удостоверение за наследници се оказало неистинско, а истинските наследници на починалия дори не подозирали за претенциите към имота. Назначените графилогични експертизи са категорични: както текстът, така и подписът върху завещанието са фалшифицирани и не принадлежат на покойния собственик.

Арест в нотариалната кантора

Кулминацията на операцията настъпва в момента, в който 21-годишната жена се явява при нотариус за обявяване на завещанието и стартиране на процедура по издаване на констативен нотариален акт. Тя е задържана на място.

При акцията са заловени и нейните придружители – 29-годишният мъж, с когото тя живее на семейни начала, и неговият баща. И двамата мъже са добре известни на органите на реда, като бащата има криминално досие именно за имотни измами.

Бременността като „застраховка“

Според разследващите изборът на бременната жена за подставено лице не е случаен. Двамата мъже умишлено са я включили в схемата с цел да затруднят органите на правосъдието и да избегнат налагането на постоянна мярка „задържане под стража“ заради състоянието ѝ.

При последвалия претърс в автомобила на мъжете разследващите са открили стряскащи доказателства – копия на нотариални актове на други починали лица и преписи от техни смъртни актове. Това дава основания да се подозира, че групата е подготвяла и други подобни удари.

Правни последици

Софийска районна прокуратура вече е повдигнала обвинение на 21-годишната жена по чл. 316, във връзка с чл. 309 от Наказателния кодекс (за използване на неистински частен документ). Към момента тя е с мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по документиране на престъпната дейност на бащата и сина продължава. Предстои да се изясни в колко други имотни измами са замесени двамата мъже и дали има и други „бушони“ в техните схеми.

