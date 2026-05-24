Войната в Украйна:

Схема: Баща и син пратиха бременна да краде имот от покойник

24 май 2026, 11:16 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Схема: Баща и син пратиха бременна да краде имот от покойник

Служители на сектор „Икономическа полиция“ към СДВР предотвратиха опит за незаконно придобиване на недвижим имот в столицата. В центъра на престъпната схема е използвана 21-годишна бременна жена, която е трябвало да послужи като „формален извършител“ и параван срещу тежки законови санкции.

Схемата: Завещание „от отвъдното“

Разследването започва след подаден сигнал за съмнително намерение за обявяване на завещание. Обект на апетитите на измамниците била къща с двор в София, чийто собственик е починал преди повече от десетилетие.

В хода на проверката полицаите установяват серия от фалшификации. Представеното удостоверение за наследници се оказало неистинско, а истинските наследници на починалия дори не подозирали за претенциите към имота. Назначените графилогични експертизи са категорични: както текстът, така и подписът върху завещанието са фалшифицирани и не принадлежат на покойния собственик.

Арест в нотариалната кантора

Кулминацията на операцията настъпва в момента, в който 21-годишната жена се явява при нотариус за обявяване на завещанието и стартиране на процедура по издаване на констативен нотариален акт. Тя е задържана на място.

При акцията са заловени и нейните придружители – 29-годишният мъж, с когото тя живее на семейни начала, и неговият баща. И двамата мъже са добре известни на органите на реда, като бащата има криминално досие именно за имотни измами.

Бременността като „застраховка“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според разследващите изборът на бременната жена за подставено лице не е случаен. Двамата мъже умишлено са я включили в схемата с цел да затруднят органите на правосъдието и да избегнат налагането на постоянна мярка „задържане под стража“ заради състоянието ѝ.

При последвалия претърс в автомобила на мъжете разследващите са открили стряскащи доказателства – копия на нотариални актове на други починали лица и преписи от техни смъртни актове. Това дава основания да се подозира, че групата е подготвяла и други подобни удари.

Правни последици

Софийска районна прокуратура вече е повдигнала обвинение на 21-годишната жена по чл. 316, във връзка с чл. 309 от Наказателния кодекс (за използване на неистински частен документ). Към момента тя е с мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по документиране на престъпната дейност на бащата и сина продължава. Предстои да се изясни в колко други имотни измами са замесени двамата мъже и дали има и други „бушони“ в техните схеми.

ОЩЕ: "Трудно би могъл да бъде разпознат": Разпространиха кадри от ареста на Васил Михайлов

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
арест измами имотна измама
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес