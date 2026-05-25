Украински дронове за пръв път достигнаха Калининград, вият сирени

За първи път от началото на пълномащабната война украински дронове са достигнали руския анклав Калининградска област, която географски е доста отдалечена от основната територия на Руската федерация. На летище Храброво в Калининград е обявен план "Килим" - затваряне/ограничаване на въздушното пространство при въздушна заплаха, като летището временно е спряло излитания и кацания на самолети. Новината потвърди съветникът на украинския министър на отбраната Серхий Стерненко.

Десетки самолети в момента кръжат в небето над Калининград, без да могат да кацнат, пишат и руски телеграм канали като "Мардан". Каналът със съжаление отбелязва, че явно украинците не са били уплашени от ракетата "Орешник":

"Ударът с "Орешник"-а по зеленчуковите градини очевидно не е оказал ефект".

