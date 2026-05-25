Челна катастрофа край Разград прати двама в болница

Тежка челна катастофа край Разград е изпратила двама възрастни човека в болница. Новината става ясна от съобщение на пресцентъра на областната дирекция на вътрешните работи. Сигналът за пътнотранспортно произшествие е получен на тел. 112 около 13 часа днес. Инцидентът е станал на околовръстния път на град Разград, който минава покрай бившите поделения /Жандармерия и Полк/. В инцидента са участвали два автомобила.

Челна катастрофа

Единият "Фолксваген Тигуан" навлиза в платното за насрещно движение и удря челно "Опел Астра".

Двама в болница

Зад волана на "Тигуан"-а е 39-годишна жена, която пътува сама в посока към т.нар. Виетнамски общежития. С другия автомобил се движели 76-годишен мъж и 75-годишната му съпруга. Двамата са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им, казват още от разградската полиция.

Припомняме, че на 12 май 67-годишен шофьор на лек автомобил направи самоубийствена маневра и загина на място край Видин. Инцидентът е стана на главен път Е-79 в близост до отбивката за село Гайтанци. Оказало се, че 67-годишният шофьор влязъл в насрещното движение и блъснал челно турски влекач с прикачено полуремарке. Вследствие на инцидента шофьорът на колата е загинал на място.