НА ЖИВО: Тръмп охлади ентусиазма за бърз мир в Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

„Преговорите с Ислямска република Иран напредват добре! Или ще има само добра сделка за всички, или никаква сделка“, потвърди отново президентът на САЩ в платформата Truth Social, призовавайки Саудитска Арабия и Катар да подпишат споразуменията „Авраам“, предаде френският вестник Le Monde. Той отправи призив към всички страни незабавно да подпишат Авраамовите споразумения. "И ако Иран подпише споразумението си с мен, като президент на Съединените американски щати, би било чест да ги видим като част от тази несравнима глобална коалиция. Близкият изток би бил обединен, могъщ и икономически силен, както може би никой друг регион по света!“, поясни Доналд Тръмп в публикацията си.