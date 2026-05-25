Подозират палеж: Микробус изгоря до основи във Варна

Товарен бус е изгорял при пожар във Варна тази сутрин. Инцидентът е станал в малките часове на денонощието в квартал „Възраждане” в морския град, съобщи Нова телевизия. На място веднага са изпратени екипи на пожарната, които своевременно са потушили пламъците и не се е стигнало до по-сериозни щети в района на инцидента. За щастие няма пострадали хора, но вследствие на пожара товарният бус е изгорял напълно.

Не е изключен умишлен палеж

Причините за случилото се са в процес на изясняване.

Не е изключено обаче да става въпрос за умишлен палеж, тъй като това е поредният автомобил, който гори през последните седмици на същата улица в района.

Припомняме, че само преди дни подпалени изглежда нарочно гуми в столичния квартал "Младост 3" едва не са довели до човешки жертви. Пожарът е станал в блок 347, вход 1 - по данни на репортер на Actualno.com, пламъците са тръгнали към 4:00 часа на 22 май от площадката на първия етаж. Запалени са гуми и гъстият, отровен черен дим от огъня е тръгнал нагоре. Actualno.com научи, че на място е дошла линейка, защото е имало хора, които са се нуждаели от медицинска помощ заради вдишване на дим и сажди. За щастие няма сериозно пострадали. ОЩЕ: Палеж на гуми едва не доведе до огромна трагедия в "Младост 3" (СНИМКИ)