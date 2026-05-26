Четири танкера са преминали през Ормузкия проток: Ето накъде са се насочили

26 май 2026, 0:33 часа 584 прочитания 0 коментара
Три танкера за втечнен природен газ са преминали през Ормузкия проток през последните дни, като са се насочили към пристанища в Пакистан, Китай и Индия, а един супертанкер, натоварен с иракски суров петрол, е отплавал за Китай, след като бе блокиран в продължение на почти три месеца. Това сочат най-новите данни за корабоплаването в района на Персийския залив, предаде Ройтерс.

Американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари, сериозно засегна корабоплаването през Ормузкия проток, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Четирите кораба са част от малка група супертанкери, напуснали Персийския залив по транзитен маршрут, който Иран е наредил на съдовете да използват. Миналата седмица три супертанкера, натоварени с 6 милиона барела суров петрол, отплаваха за Китай и Южна Корея, предава БТА.

Танкерът за втечнен природен газ „Фуайрит“ (Fuwairit) премина през Ормузкия проток днес и се очаква да разтовари товара си в Пакистан във вторник, сочат данни за корабоплаването на „Лондон сток ексчейндж груп“ (London Stock Exchange Group -LSEG) и „Кплер“. Корабът, плаващ под флага на Бахамските острови, е натоварил втечнен природен газ в пристанището Рас Лафан в Катар.

Японската корабната компания „Мицуи лайнс“ (Mitsui O.S.K. Lines), която е собственик на „Фуайрит“, не отговори на запитване за коментар по темата от страна на Ройтерс.

Петролният танкер „Ви Ел Си Си Игъл Верона“ (VLCC Eagle Verona), който напусна Ормузкия проток в събота, се очаква да пристигне в пристанището Нинбо в Източен Китай на 12 юни, сочат още данните на „Лондон сток ексчейндж груп“ и „Кплер“.

Корабът плава под флага на Сингапур, който е нает от „Юнипек“ (Unipec), търговското подразделение на най-големия рафинираща компания в Азия – Китайската петролна и химическа корпорация (Sinopec), превозва близо 2 милиона барела суров петрол от Басра.

Преди началото на войната в Близкия изток през Ормузкия проток средно са преминавали около 125 - 140 съда на ден, припомня Ройтерс. Около 20 000 моряци остават блокирани в Персийския залив на борда на стотици кораби.

Междувременно агенция Киодо съобщи, позовавайки се на запознати източници, че японски петролен танкер, преминал през Ормузкия проток, е пристигнал днес в Япония. Това е първият японски танкер с петрол, преминал през Ормузкия проток от началото на войната в Иран.

Танкерът, опериран от подразделение на местния концерн „Идемицу Косан“ (Idemitsu Kosan), е доставил 2 милиона барела суров петрол, което се равнява на около 80 процента от дневното местно търсене, в префектура Аичи в Централна Япония, са посочили източниците.

Елин Димитров
