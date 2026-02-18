Вижте новите записи от хижа "Петрохан" (ВИДЕО)

Водещата версия за смъртта на петимата мъже и детето, открити край хижа "Петрохан" и в кемпер до връх Околчица във Врачанския Балкан, се потвърждава от последните експертни заключения по разследването. Това съобщиха разследващите по време на брифинг днес (18 февруари).

От прокуратурата и МВР заявиха, че е установено, че "няма други лица" в района на хижата по времето, когато са настъпили смъртните случаи на тримата мъже, намерени там. Събраните доказателства от местопрестъплението в кемпера сочат, че вътре са извършени две убийства, последвани от самоубийство. Към този момент обаче разследващите не посочват предполагаем мотив. Още: Имало ли е други лица на "Петрохан" във фаталния ден? Записите говорят

В рамките на брифинга бяха показани и допълнителни записи от охранителни камери в района на хижа "Петрохан". По думите на разследващите кадрите ясно показват, че след 17.00 часа на 1 февруари до сутринта на 2 февруари, когато телата са открити от техния приятел Деян Илиев, в района не е регистрирано движение на други хора.

Вижте разпространените днес кадри: