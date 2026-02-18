Имало ли е други лица на "Петрохан" във фаталния ден? Записите говорят

На мястото, където са намерени телата на тримата мъже край хижа "Петрохан", не е имало присъствие на други лица през същата нощ. Част от камерите в района са се включвали само при движение. Те са се активирали и по време на пожара. Това стана ясно по време на брифинга, които дадоха прокуратурата и МВР за трагедията на хижа "Петрохан" и под връх Околчица. С нови кадри от видеокамерите около хижата беше показано и разяснено, че на мястото са били само шестимата мъже. След тръгването на Калушев, Николай и Александър, там са били само Дечо, Пламен и Ивайло Иванов.

"Включвали са се и при пожара. За съжаление, част от устройствата са унищожени, а други – въобще не са работили. Записи, иззети от записващите устройства ще бъдат показани от колегите от полицията. На два от записите се вижда нещо, което е изключително ключово за отношенията в групата. А именно наличието на йерархия в групата, чийто лидер безспорно е Ивайло Калушев", подчерта заместник апелативният прокурор Наталия Николова.

Началникът на отдел "Криминална полиция" Ангел Папалезов показа кадри и разясни, че в далечен план се виждат Ивайло, Дечо и Пламен, които са го посрещнали и коленичат, изпълнявайки някакви поклони.

"Виждате, че всички записи са с дата, час, в реално време са и часовете отговарят на времето на записване. Категорично, от прегледа на всички камери, в хижата са само трите лица, които виждате на клипа. Това е следващото им появяване пред тази камера. И ще можете да чуете всичко в поредица от видеоклипове", каза той.

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов уточни, че по самата сграда в Петрохан е имало монтирани камери. "Едно от устройствата, което е било на официалния вход на хижата – е открито тежко повредено от самия пожар. То е разтопено е опитите за възстановяване на записи – продължават и към момента. Ако успеем да възстановим някои от тях, ще ги покажем, защото камерата е насочена точно към мястото, където са открити трите тела", уточни той.

Николова добави, че нямат никаква информация за вербуван или действащ агент на ДАНС от групата на Ивайло Калушев. Но допълни, че обективни факти сочат, че членовете от групата са имали контакти с политици и министри.