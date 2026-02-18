Официално: Избраха Емилия Русинова за градски прокурор на София

Прокурорската колегия на ВСС избра за ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Досега тя девет месеца заемаше поста временно като изпълняващ функциите. Русинова беше избрана с осем гласа "За" и нито един "против". За позицията имаше двама кандидати, като вторият бе следовател Бойко Атанасов. Той не получи подкрепа от нито един от членовете на колегията.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

Основни приоритети

"Ръководителят на СГП трябва да поема отговорност, да взима бързи решения, да има опит, умения за работа в екип, да бъде ръководител, който да обединява и да вдъхва увереност, смятам, че притежавам тези качества и съм ги показала", каза прокурор Емилия Русинова при представянето си.

Тя отбеляза, че в работата си до момента като ръководител винаги е успявала да създаде много добри колективи.

За основните си приоритети Русинова отбеляза осигуряването на благоприятна работна среда, контрол върху разследванията продължаващи необосновано дълго, недопускане на произнасяне извън сроковете по НПК, подобряване качеството на прокурорските актове, равномерна натовареност между магистратите. Като друг основен приоритет тя посочи осигуряването на благоприятна работа среда – основана на професионализъм, уважение, диалог и толерантност.

Във връзка с промяната на структурата на СГП, създаването на отдели и местенето на магистрати тя обясни, че броят на магистратите е бил съобразен с броя на делата и натовареността.

Русинова посочи, че откогато е и.ф. ръководител на СГП броят на нерешените преписки и досъдебни производства, при които е имало забавяне с месеци, сега това забавяне е стигнало до няколко дена.

Според нея чрез повишаване на квалификацията на магистратите ще се подобри работата по основните показатели като брой внесени обвинителни катове, брой върнати дела и оправдателни присъди. Важно е в СГП да има специализация по съответните категории дела, каза още Русинова и посочи, че от началото на 2026 г. в градска прокуратура са заведени 1367 преписки.