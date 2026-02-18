Прекратиха временно операцията по издирването на рибарския кораб в Черно море

Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден. Причина за това са неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Корабът изчезна от радарите тази сутрин в района на Маслен нос. Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя.

Още: Издирват риболовен кораб с трима души на борда, ВМС се включиха с фрегата

Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация”.

Сигналът

Искането за съдействието на ВМС е постъпило от Морския спасителен координационен център – Варна. След получено разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов е издадена заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за включването на фрегатата „Дръзки“.

След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА „Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на "Гранична полиция", която извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време - в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол, обявиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което към настоящия момент не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушните сили.

Операцията по търсене и спасяване продължава при пълна мобилизация на наличните ресурси, а координацията на действията се осъществява от Морския спасително-координационен център, гласи още съобщението.