Хиляди старинни монети, пръстени и антики задържаха на ГКПП “Капитан Андреево“

Митничари задържаха на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" старинни монети, пръстени и предмети с белези на движими културно-исторически ценности, съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград, цитирани от БТА. Спряна е контрабандата на над 4600 старинни монети, пръстени и други предмети при проверка на товарен автомобил, с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, декларира пред митническите служители, че превозва метални калъпи от Турция за Германия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в страничния шкаф на полуремаркето под въжета и вериги е открита платнена чанта с 31 кълбовидни пакета.

Почти 18 килограма

След разопаковането са открити 3216 старинни монети от бял и цветен метал, 1128 старинни пръстена и 292 старинни предмета, наподобяващи на стрели, печати и накити.

Общият брой на задържаните монети, пръстени и предмети е 4636 с общо бруто тегло 17,690 кг и според първоначално извършената експертна справка те са от периодите на античността и средновековието.

Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и идентифициране. На водача на товарния автомобил е съставен акт, а работата по случая продължава, допълват от митницата.

Предходният подобен случай на пункта с Турция бе на 17 февруари, когато във влизащ от югоизточната ни съседка товарен микробус с полска регистрация бяха намерени недекларирани общо 3270 старинни монети и 850 старинни предмета с белези на културно-исторически ценности.

