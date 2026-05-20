Емблематична банда с вечен хит от 90-те обяви, че се разделя (СНИМКА)

След три десетилетия заедно датско-норвежката евро денс група Aqua (чийто най-скорошен състав включваше Лене Нистрьом, Сьорен Растед, Рене Диф), позната с хита "Barbie Girl" обяви, че се разделя. "След много невероятни години решихме да затворим главата на AQUA като концертна група", написа бандата в публикация в Instagram на 19 май. "AQUA беше огромна част от живота ни и заедно имахме възможността да преживеем повече, отколкото някога сме се осмелявали да мечтаем."

Изпълнителите на "Barbie Girl" изразиха благодарност за любовта и възможностите, които феновете им са им дали през годините, добавяйки: "Пътувахме по света безброй пъти, срещнахме толкова много прекрасни хора, пеехме заедно с милиони от вас и споделихме спомени, които ще носим със себе си завинаги."

Въпреки това, те обясниха, че искат да се оттеглят на върха на успеха, като постепенно прекратят групата, за да запазят наследството си.

Този ход идва почти десетилетие, след като основателят Клаус Норийн напусна бандата, припомня "E!News".

"Когато сте заедно толкова дълго, също така се научавате кога е време да защитите това, което сте създали заедно", завършиха те. "За нас това се усеща като правилния момент да се сбогуваме, докато спомените все още са силни и докато любовта към музиката, историята и един към друг остава непокътната."

Хитът "Barbie Girl"

Един от тези големи върхове включва техния хит от 1997 г. "Barbie Girl", който и до днес можем да чуем навсякъде. Но въпреки търговския успех, сингълът доведе до това компанията Mattel да съди групата за нарушаване на търговската марка на куклата, макар делото да беше прекратено пет години по-късно.

След това песента беше семплирана в парчето "Barbie World" на Ice Spice и Ники Минаж за саундтрака на филма "Barbie" от 2023 г.

"Една добра мелодия никога не умира, тя просто продължава да дава. И "Barbie Girl" е перфектен пример за това.", коментира вокалистката на Aqua, Лене, пред "Variety" по време на излизането на "Barbie".