Канабис висок два метра: Разкриха плантация в Харманлийско

Плантация за марихуана, където растенията достигат два метра на височина разкри полицията. Двама мъже са задържани за отглеждане на плантация с канабис до харманлийското село Лешниково, а трети се издирва по случая, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Заподозрените са на възраст 25 г., 23 г. и 22 г., посочиха от полицията. Те са полагали грижи за 71 канабисови растения с височина до два метра в местността „Азмак дере“ в землището на селото. За отглеждането им била изградена поливна система с генератор за ток, помпа, маркучи и две соларни видеокамери.

На място бил задържан 25-годишният, а другите двама избягали. Минути по-късно бил заловен най-младият от тях, а третият е в процес на издирване. Образувано е досъдебно производство, допълниха от полицията.

В началото на август в автосервиз на пътя Хасково - село Клокотница, при пожар, органите на реда се натъкнаха на оранжерия, в която намериха 10,328 кг. растения от рода на конопа и още 1309 стръка. Окръжният съд задържа под стража Илия Михайлов (57 г.) по случая.