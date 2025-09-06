Катастрофа на изхода на Владая е станала тази сутрин, 6 септември 2025 г., съобщи очевидец за Actualno.com. Вероятно е пострадал най-малко един човек. Инцидентът е станал в посока на влизане във Владая. Припомняме, че само преди дни на 25 август 2025 г. отново имаше сериозен инцидент в района. Тогава произшествието се случи рано сутринта в 7:45 ч. От СДВР допълниха, че в катастрофата са участвали три автомобила. От Центъра за Спешна медицинска помощ в София съобщиха, че в катастрофата има трима пострадали, единият от тях с опасност за живота.

На 5 септември 2025 г. 64-годишен водач причини тежката катастрофа с 4 жертви край Хасково. Предполага се, че 64-годишният водач на „Мерцедеса“ е причинил челната катастрофа с „Опел“, управляван от 33-годишен, край хасковското село Константиново, при която загинаха четирима души - трима мъже и жена, а още четирима бяха ранени, съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

При сблъсъка загинаха двамата водачи, като по-възрастният е от радневското село Любеново, а по-младият – от Симеоновград. Другите две жертви са мъж на 37 г. и жена на 48 г., пътуващи в „Опела“, в който е имало и още двама пасажери, които са по-леко пострадали и са настанени в МБАЛ-Хасково.

