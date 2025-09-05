Пиян, спрян и после изтърван: МВР издирва каращ "Порше"

Издирват пиян шофьор, избягал при полицейска проверка в Хасковска област, съобщиха от полицията, цитирани от БНТ.

37-годишният харманлиец е управлявал лек автомобил „Порше“. В 2:40 часа през нощта той е бил спрян за полицейска проверка в района на АМ „Марица“ за пътен възел към Тополовград.

Тест с дрегер отчел наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух. Без да изчака края на проверката мъжът се качил в колата си и потеглил с автомобила си в посока София.

Образувано е бързо производство. Нарушителят е в процес на издирване.