До 15 г. затвор грози двама от младежите, нападнали директора на МВР в Русе

Затвор до 5 и до 15 години съответно могат да получат младежите, нападнали директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров и негов 36-годишен съсед. Това съобщиха на съвместен брифинг заместник-окръжният прокурор Мирослав Маринов и заместник-директорът на ОДМВР-Русе комисар Александър Ковачев. Кожухаров бе пребит, след като направил забележка на обвиняемите пред жилището си, защото правели дрифтове с автомобили. Откаран беше в болница, където му бе направена спешна операция. Състоянието му бе критично, а лекарите успяха да спасят бъбрека му.

Състоянието на Николай Кожухаров е стабилно

След появила се информация в медиите, включително в БНТ и bTV, че състоянието на полицейския директор се е влошило след операцията, прокурорът и зам.-директорът на ОДМВР отрекоха това да е вярно. Състоянието на Николай Кожухаров е стабилно, казаха те.

Директорът на русенската полиция продължава да е в интензивното отделение на УМБАЛ "Канев", където подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация, съобщи БТА.

Има още едно пострадало лице при сбиването - съсед на Кожухаров, с инициали Г.Д., но към момента неговите телесни наранявания все още не са квалифицирани.

Обвиненията

Четирима души са задържани във връзка със случая - един на 15 г. и трима пълнолетни, двама на 18 г. и един на 19 г. Те нямат предишни криминални прояви: Задържаха четирима за побоя над шефа на полицията в Русе.

Обвиненията срещу двама от задържаните са за хулиганство, а срещу другите двама - за хулиганство и за причиняване на тежка телесна повреда над длъжностно лице. Пълнолетните извършители - двама на 18 и един на 19 години, който е студент, са задържани до 72 часа, а непълнолетният 15-годишен ученик - до 48 часа.

На 6 септември Окръжна прокуратура - Русе ще внесе искане до Окръжния съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо всички четирима.

"Почти всички от тях са се разкаяли, искат да дават обяснения, съжаляват за случая", каза прокурорът.

Полицията заяви, че основен извършител е 19-годишният младеж. Според прокурор Маринов той и 18-годишният задържан са нанасяли "уради с ръце и крака" на пострадалия началник на полицията.

Детайли

Кожухаров е нападнат пред съпругата и детето си, а още вчера се появи различна информация - дали това е станало вечерта на 3 септември, когато той се е прибирал в дома си, или е било в ранните часове на 4 септември. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал през нощта.

Семеен приятел - съсед, също е бил на мястото на събитието, съобщи областният управител Драгомир Драганов пред "Нова телевизия". Именно съседът направил забележка на младежите, гласи информацията му. Мъжът също е пострадал, но по-леко.

Николай Кожухаров се е легитимирал пред младежите, след което е бил пребит. Нападнат е бил в гръб. Той се прибрал вкъщи, но след известно време състоянието му се влошило и едва тогава е бил закаран в болница, добави още Драганов.

Това потвърди и кметът на Русе Пенчо Милков пред bTV. Нито той, нито Драганов казаха дали Кожухаров е сигнализирал колегите си от полицията за случилото се.

Темата вече коментираха почти всички политически лица, като основните престрелки бяха между управляващите и президента Румен Радев