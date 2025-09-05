Експерт за случая в Русе: Жестокостта на побоя буди сериозни въпроси

Директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров, беше жестоко пребит в нощта срещу неделя. Случаят предизвика вълна от възмущение и призиви за справедливост. Биячите вече са задържани, но около инцидента продължават да изникват противоречиви версии. По информацията до момента нападението е станало, след като приятел на комисар Кожухаров направил забележка на четирима младежи, които карали рисково с автомобил. Минути по-късно те слезли и нападнали полицейския шеф, нанасяйки му тежки травми.

В „Лице в лице“ след новините по bTV по темата говори доц. Милен Иванов, преподавател по национална сигурност и бивш зам.-ректор на Академията на МВР. „Информационният вакуум се запълва бързо с най-различни версии, именно защото пострадалият е високопоставен служител. Ако беше обикновен гражданин, инцидентът щеше да остане статистика“, каза той.

Според Иванов е съмнително нападателите да са разпознали Кожухаров. „Това поколение не се интересува кой е директорът на полицията или кметът, освен ако не са съседи. По-вероятно е младите хора да са били под въздействие на субстанции“, коментира той. „Жестокостта на побоя буди сериозни въпроси – комисарят е със счупени ребра и тежки вътрешни увреждания. Има и спекулации за „поръчка“, тъй като единият от нападателите е бил сервитьор в заведението, което комисарят е посетил преди инцидента“, каза още той.

Експертът коментира правото на полицейските служители да се защитят. „Член 12 от Наказателния кодекс позволява на всеки гражданин да се брани при нападение. При полицаите това е дори задължение, защото те са на служба 24 часа в денонощието. Ако Кожухаров е имал оръжие, е можел да го използва в рамките на неизбежна отбрана“, уточни Иванов.

Случаят повдига и въпроса дали полицията се въздържа да използва дадените ѝ от закона права от страх от последващи обвинения. „Често разследващите прибързват с квалификацията на действията, което води до объркване и притеснения у служителите на реда“, допълни доцентът.