Войната в Украйна:

Простреляха жена: Тя каза кой е извършителят

05 септември 2025, 15:35 часа 299 прочитания 0 коментара
Простреляха жена: Тя каза кой е извършителят

Полицията разследва случай с простреляна жена в монтанското село Благово, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На 4 септември около 13:00 часа в полицията в Монтана е получен сигнал за простреляна жена в село Благово. Пострадалата е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Стамен Илиев" - Монтана. По случая е образувано досъдебно производство и продължава работата в Районно управление -Монтана, посочват от полицията.

Кметът на с. Благово Лъчезар Асенов разказа пред журналисти, че малко след 13:00 часа в Благово е дошла линейка, от която питали за конкретен адрес, на който има прострелян човек. На място вече имало и полиция, а пострадалата жена успяла да каже, че е простреляна от мъжа си, който е в неизвестност от момента на събитието. Мъжът е пенсионер, каза още кметът на Благово.

От областната полиция в Монтана казаха за БТА, че и към момента извършителят не е открит и издирването му продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция простреляна жена информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес