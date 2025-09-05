Войната в Украйна:

Отново пожар: Горят смесена гора и сухи треви край Брезник

05 септември 2025, 16:06 часа 393 прочитания 0 коментара
Пожар е възникнал в смесена гора и сухи треви в района на Брезнишко, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН). Оттам поясниха, че теренът се намират в землищата на селата Завала и Брусник. 

Сигнал за пожара е подаден в оперативния център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в 13:30 ч. На място са изпратени общо пет противопожарни автомобила - два на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН) - Перник и три допълнително дислоцирани от РД ПБЗН - Софийска област.

В гасенето участват 16 служители, сред които пожарникари и работещи в Държавно горско стопанство - Брезник.

От ГД ПБЗН допълват, че към момента няма опасност огънят да достигне до близки населени места. Няма и данни за площта на пожара, тъй като усилията на екипите са съсредоточени към това да се спре разпространението му.

