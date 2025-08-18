Кон влачи възрастен мъж: Лекарите се борят за живота му

71-годишен мъж е паднал от коня си, който впоследствие го влачил, научаваме от бюлетина на областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в събота в района на бившия военен завод в Айтос, като сигналът за случилото е дошъл в 17.55 часа. Възрастният човек е открит в безпомощно състояние, неконтактен, с видими охлузни рани по тялото, се казва още в полицейския доклад.

Има опасност за живота му

Пострадалият е настанен за лечение в отделение "Реанимация" на болница "Дева Мария" с политравматизъм, в кома, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че през юли петгодишно момиченце беше ранено от кон на гръцкия остров Тасос. Тогава на плажа са се провеждали конни разходки за туристи. Изведнъж обаче малък кон започнал да бяга бясно и ударил малкото момиченце, което просто си играело в пясъка. Вследствие на удара момиченцето е получило наранявания в главата и носа.

Детето е настанено незабавно преместено в болницата в Кавала.За щастие, след бързата интервенция момичето е извън опасност за живота, но я очаква дълъг период на възстановяване.

Собственикът на коня обаче беше арестуван за инцидента. Разследва се защо конете са оставени без надзор и как са могли да се движат между плувци. ОЩЕ: Конят загуби контрол: Дете пострада на плажа (ВИДЕО)