"Липсата на мотив прави случаят толкова загадъчен": Журналист за трагедията "Петрохан – Околчица"

Едно от нещата, което прави случая "Петрохан - Околчица" толкова загадъчен, е липсата на мотив. Не можем да разберем защо трима души постъпват по този начин на едно място, а други трима отиват под връх Околчица. Толкова много си сменихме отстрани гледните точки. Това мнение изрази журналистът Стефан Миланов в ефира на Нова телевизия.

Попитан къде е Деян Илиев, който намери трите тела пред хижа „Петрохан“ и може ли да е напуснал страната, той обясни, че няма доказателства дали той се издирва и дали той е нужен на разследването. „Но имаме доста доказателства, че той е бил много близък на Ивайло Калушев“, подчерта той.

Относно историята с АТВ-тата, Миланов смята, че тя е най-проста за обясняване. „Според мен има конфликт между хората, които искат да си карат АТВ-тата и тези хора, които са искали да пазят територията. Не бих кредитирал много доверие и на двете страни“, добави той.

Дали някой от кръга около Калушев е бил вербувани от ДАНС и защо не се дава тази информация, журналистът обясни, че това е държавна тайна и едва ли ще се разбере каква е истината.

Моята теза е, че не навсякъде може да се говори за конспирация, а някои неща са станали от чиста немърливост“, добави той.