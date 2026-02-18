Разрешителните за оръжие за Ивайло Калушев и приближените му: Отговорният и ролята на Бойко Рашков и Калин Стоянов

Този човек, който е издал разрешителните за оръжията на Ивайло Калушев и негови приближени в организацията НАКЗТ, е уволнен от Бойко Рашков и върнат на работа от Калин Стоянов. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев. Думите му са повторение на казаното от акад. Николай Денков пред БНТ по-рано тази седмица - Денков беше премиер, но не по времето (2021-2022 година), когато са издавани разрешителни.

Управленска грешка има - имало е сигнал до ГДБОП, той е прехвърлен на ДАНС, той минава през три прокуратури и остава "в чекмеджето". Затова искаме всички документи да бъдат разсекретени - не знаем какво има в тях, но не се притесняваме, каза още Василев пред БНТ.

Специално за Рашков, лидерът на ПП каза, че той не бил го познавал преди първото служебно правителство след падането на последното официално управление на Бойко Борисов. По времето на Рашков имаше най-малко купен вот, категоричен беше Василев.

За частното училище "Космос" Асен Василев заяви, че "има хора, които получават заплати да го разследват това нещо", а не журналисти и политици да го правят вместо тях.

