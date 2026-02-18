Актьорът Шая Лабъф е бит и арестуван, повдигнати са му обвинения (ВИДЕО)

Американският актьор Шая Лабъф е бил арестуван в Ню Орлиънс. В ранните часове на 17 февруари във Френския квартал е възникнала физическа саморазправа. Изданието разпространи кадри, заснети от очевидци, на които Лабъф се разхожда без риза в района, а след това е свален на земята от група мъже, получава няколко удара и след това е заставен да не се изправя. Актьорът е задържан и срещу него са повдигнати две обвинения за лека телесна повреда. До момента той не е коментирал случая.

Shia LaBeouf started a fight after being cut off at a bar in New Orleans 💀 pic.twitter.com/R4eJdrEmtF — Old Row (@OldRowOfficial) February 17, 2026

TMZ shares video of Shia LaBeouf getting beat up in New Orleans, where he was later arrested.pic.twitter.com/tJlQMguaK0 — Pop Base (@PopBase) February 17, 2026

Новината идва малко след публикация на "The Hollywood Reporter", в която се твърди, че Лабъф е "тероризирал" Ню Орлиънс. Служител на заведение разказва пред изданието, че актьорът е бил "в нетрезво състояние" и "агресивен", а клиент в бар описва срещата си с него с думите: "Беше по-шумен от всички останали и даваше актьорски напътствия на момиче в бара."

Лабъф и проблемите му

През 2017 г. съд разпореди Лабъф да постъпи в рехабилитационна програма, след като беше арестуван за пиянство и хулиганство в Савана, щата Джорджия. Миналата година той говори открито за проблемите си, като посочи, че Мел Гибсън, Шон Пен и Джош Бролин са изиграли ключова роля във възстановяването му.

През юли миналата година певицата Еф Кей Ей Туигс, която през 2020 г. обвини Лабъф, свой бивш партньор, в сексуално насилие, посегателство и причиняване на емоционален стрес, постигна извънсъдебно споразумение с актьора, с което продължилият години съдебен спор беше прекратен, припомня БГНЕС.

През 2024 г. пък Лабъф стана католик и започна да се подготвя за дякон.

