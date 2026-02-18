Автобусни превозвачи поемат и железницата: Ще се спират влакове, за да се пускат автобуси?

Има основания за притеснение да не стане така, че да закрием влаковете и да возим хората с автобуси.

Това заяви председателят на Синдиката на железничарите към КНСБ инж. Петър Бунев, който изрази опасения за бъдещето на железопътния транспорт.

Според него автобусният превоз е бил привилегирован през годините, а сега един от най-големите автобусни превозвачи поема и железница.

"Това поражда риск от закриване на нерентабилни железопътни линии в полза на автобусния транспорт", категоричен е той.

Нужен е нов подвижен състав

В края на годината се очаква да се возим на частни влакове. "БДЖ Пътнически превози" ще обслужва Западния регион, който представлява около 75% от всички железопътни превози в страната. А превозите за Северния и Южния регион ще бъдат поети от частното дружество "Ивкони Експрес". Само преди дни вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов подписа 12-годишни договори.

Бунев заяви, че можем да се возим в по-удобни и по-точни влакове само с нов подвижен състав.

"Влаковете могат да бъдат по-комфортни при едно условие, че се изпълнят договорите за доставка на новия подвижен състав, който се купува от държавата и се предоставя на превозвачите", обясни той пред БНР.

Бунев изрази съмнение за това, че всички влакове, предвидени по Плана за възстановяване и устойчивост, ще пристигнат в срок. И допълни, че голяма част от превозите ще продължат да се извършват със съществуващия, морално и физически остарял подвижен състав.

След навлизането на частните жп превози

Мнението на синдикалиста е, че закъсненията често зависят повече от състоянието на инфраструктурата, отколкото от самите влакове.

Той смята, че либерализацията няма да се отрази на цените на билетите.

"Цените няма как да бъдат различни, тъй като те се определят от държавата, която плаща субсидиите. Едва ли някой превозвач би вдигнал цените, при положение че му се осигуряват средства от държавата", заяви той.

По отношение на конкуренцията Бунев обясни, че тя ще бъде ограничена до маршрути, където има застъпване на линиите на двата оператора, като даде пример с отсечката до Бургас, тъй като в тази посока има влакове и от София, и от Пловдив. А именно по тези линии пътниците ще могат да сравняват качеството на услугата.

Синдикалистът посочи, че разделянето на пазара ще доведе до нужда от повече подвижен състав (около 10 локомотива и повече вагони), които в момента липсват физически.

Той определи като деликатен и труден процес преминаването на служителите на БДЖ към частния превозвач.