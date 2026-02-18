Създава култ към себе си като краде и урежда приближени: Знаково интервю на Лавров е точно описание на Путин (ВИДЕО)

"Порок, който не познава граници и който директно уврежда и сериозно засяга интересите на хората" - това гласи част от изказване в телевизионно интервю на руския външен министър Сергей Лавров. Тези думи са крайно интересни предвид останалата част от казаното от Лавров. По-точно:

"Мисля, че колкото и нетрадиционно да звучи, това е култ към личността. Когато човек мисли преди всичко за това как да пълни собствените си джобове, като поддържа богоподобен имидж, задържа властта, раздава удобни работни места на близкия си кръг. Създава съмнителни (подземни) бизнес проекти и ходи на почивка на различни изкушителни дестинации". Всичко това, според Сергей Лавров, води до "разруха на държавата".

🚨Lavrov has turned against Putin!



Or what are these words supposed to mean? 😁



The head of Putin’s Foreign Ministry said that the most destructive human vice for a country is a cult of personality:



“When a person thinks first of all about lining their own pockets by… pic.twitter.com/0eMEImF3MU — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2026

Казаното от Лавров е исторически спомен – от интервю за програмата "Действащи лица" на руския държавен телевизионен канал "Россия-1", което е излъчено през 2018 година. Тогава руският външен министър говори за политическите си възгледи, а разговорът е по повод Деня на дипломатическия работник.

