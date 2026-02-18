Заради охраната на Пеевски: ПП поиска оставката на Рая Назарян

Председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев обяви, че от днес ПП-ДБ започва да събира подписки за оставката на председателя на Народното събрание Рая Назарян. Причината - Назарян пази охраната на НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционираният по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Още: Защо ИТН и БСП спасиха охраната на Борисов и Пеевски: Анализ за елементите на завладяната държава

Защо ПП иска да отстрани Рая Назарян?

Снимка: БГНЕС

Той уточни в студиото на БНТ, че това, което ПП-ДБ иска от Рая Назарян е да се разгледа въпросът за НСО и неговото отпадане като охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски. А тези пари, които отиват за тяхната охрана, да бъдат построени още две детски градини.

Асен Василев не каза и къде стоят ПП-ДБ по отношение на появата на президента Румен Радев на политическия терен. "Къде е Румен Радев? Каква е неговата визия за икономиката, доходите, за външната политика? Когато той се обяви, тогава мога да отговоря на въпросите дали ще сме с Радев или не", добави Василев.

Асен Василев увери, че нямало да има с партийните листи на ПП-ДБ за предсрочните парламентарни избори. Квотният принцип също се очаква да бъде запазен в коалицията. Асен Василев уточни и защо не иска Явор Божанков и Даниел Лорер в листите - направили колаборацията и коалицията между ГЕРБ и БСП.

Според него следващата голяма цел пред държавата не трябва да бъде ОИСР, а спокойно да живеят в България, без да напускат държавата.

