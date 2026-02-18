"Тюрлюгювеч": Политолог за появилите се имена за служебни министри в кабинета "Гюров"

Скептично подхождам към всякакъв теч на информация. Това каза полиологът Росен Стоянов за завъртелите се имена за служебни министри в служебното правителство на Андрей Гюров. „Ако това е състава на служебния кабинет, то това е тюрлюгювеч. Има имена, които са невъзможни да се сложат на една маса – толкова противоположни хора. В ръцете на Гюров е всичко, поне на книга“, добави той.

Днес посоченият за служебен премиер Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия служебен кабинет.

Ружа Райчева заяви от своя страна, че много очаквания са се натрупали към този служебен кабинет, което няма как да се случи. И припомни, че ролята на служебното правителство и министрите в него е да направят едни честни избори.

Политологът Милен Любенов коментира, че е твърде рано да се говори за бъдещи коалиции. „Ролята на това служебно правителство е да направи честни избори. Не мисля, че това политическо ветрило ще е толкова широко. Очаквам да видим познати хора, които да се заемат с тази задача. Не трябва да имаме кой знае какви очаквания към тях“, каза той.

Според него има големи очаквания към министъра на вътрешните работи и той може и трябва да освободи шефове на полицейски управления.

Райчева очаква това да се случи.

Кои имена се завъртяха?

Едно от имената, които се коментира през последните дни, е това на Румяна Бъчварова. Тя беше част от два кабинета на ГЕРБ, след това посланик в Израел.

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков е обсъждан за сектор енергетика.

На поста служебен министър на икономиката се счита, че може да застане Ирина Щонова.

Михаил Околийски вероятно ще оглави Министерството на здравеопазването.

Сергей Игнатов – бивш министър на образованието, обсъждан за същия пост ив кабинета "Гюров".

Андрей Янкулов е спряган за възможен министър на правосъдието.

Името на Надежда Нейнски е обсъждано за поста външен министър.

Бойко Ноев е спряган за министър на отбраната. Иван Христанов вероятно ще ръководи земеделието. Юлиян Попов е обсъждан за околната среда и водите.

Завъртя се и името на Димитър Бербатов за министър на спорта. Димитър Илиев също е спряган за евентуален министър на младежта и спорта.

Георги Клисурски е възможно да оглави Министерство на финансите. Чува се обаче и името на Григорий Ананиев.

Хасан Адемов може да поеме Министерството на труда и социалната политика.

Има вероятност Министерството на културата да оглави Виктор Стоянов.

Едно от възможните имена за служебен регионален министър е Ангелина Бонева. Зарица Динкова вероятно ще застане начело на Министерството на туризма.