Специалисти по едно, министри по друго: С традицията ни в абсурдите, превенцията е разбираема

На бизнес, браншови организации и съсловия сериозно им писна всяка власт да си намества хората безогледно, без поне малко да се помъчи да уцели компетенциите на поредния "наш човек" с ресора, който ще управлява.

Затова предприеха отчаяна изпреварваща офанзива с молба тези безобразия да спрат. Може би се надяват в лицето на новия служебен премиер Андрей Гюров да намерят коректен партньор, който ще ги чуе и ще им подбере министри, които също ще ги чуват.

Специалист по едно, министър по друго

Браншовите организации в туризма излязоха с обща позиция, в която призоваха, ако е възможно, да им се намери адекватен министър, който в идеалния случай е от средите или поне има подходяща експертиза. Хората в туризма са възмутени, че всяка власт е гледала на тях като възможност за поредното "топло място" за някой вътрешен човек.

Спортните федерации призоваха за същото. Те също очакват назначение на подходящ специалист от спортните среди, който знае за проблемите отвътре и може да ги реши.

Честно казано, тези превантивни ходове са повече от разбираеми. България има дълга история на абсурдни назначения за министри, чиито професионални компетентности нямат нищо общо с ресора, за който отговарят.

Много кабинети се превъртяха в последните години и може би сте забравили, затова ние от Actualno.com сме готови да ви припомним списъка с най-странните решения за редовни и служебни министри в новата ни история.

Абсурдите в туризма и спорта

Първо, в туризма. Браншът е прав, че почти никога не случи на компетентен министър. Като се започне от пионерката на поста Ангелкова, та чак до последния на поста Боршош, повечето избрани нямат нищо общо със сектора:

Николина Ангелкова - юрист, специалист по финансово управление на европейските фондове

Марияна Николова - юрист, специалист по икономика и публична администрация

Христо Проданов - минен инженер

Евтим Милошев - телевизионен продуцент на риалити предавания, шоу програми и сериали

Мирослав Боршош - завършил педагогика и културология, занимавал се с медии и продуцентство

В спорта също имат право да се оплакват. Често там министри са доказани спортисти, но често - и спуснати парашутисти:

Мариана Георгиева - специалист по българска филология и синтаксис

Иван Пешев - икономист

Радостин Василев - юрист

Дълга история на "парашутисти"

Разбира се, похватът не да се търси за поста човек, а за човека - пост, е повсеместен. Малко са незасегнатите министерства, като някои от случаите през годините бяха откровено комични:

Румяна Желева - Министър на вътрешните работи - специалист по педагогика и социални науки

Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването - финансист и 2 пъти финансов министър

Велислава Петрова - издигната от ИТН за Министър на образованието - имунолог. Тя обаче явно е универсален войник и по-късно стана зам.-министър на външните работи

Десислава Атанасова - Министър на здравеопазването - юрист, специалист по политология и дипломация

Анелия Клисарова - Министър на образованието - лекар-радиолог, специалист по здравен мениджмънт и нуклеарна медицина

Меглена Кунева - Министър на образованието - юрист, специалист по екологично право и международни отношения, български еврокомисар

Източник: БГНЕС

Положението е смешно, докато не осъзнаем, че това са сериозни министерства и не стане тъжно. В здравеопазването и образованието - сектори с толкова много проблеми, а така важни, се правят най-много абсурдни експерименти. Вероятно затова от години говорим за здравна и образователна реформа и така и не сме я доживели още. Кой да я направи? Финансовият министър, който трябваше да се префасонира на здравен? Или "Медикът на годината", който трябва да разбира от ученици, учители и матури?

Много ли искаме - ако ще се уреждат "наши хора", поне да се уреждат по специалност? По-добре да плащаме за 3-4 министри "без портфейл", щом някой толкова иска да си навие на масрафа да е министър, отколкото откровено неподходящи и некомпетентни хора да влизат във важни министерства.

Или да измислим като в други държави някое "Министерство на щастието" - там назначавайте който искате, така или иначе ресорът е кауза пердута. Но оставете здравеопазването и образованието на специалистите, защото освен, че прогресивно затъпяваме, скоро няма и да има кой да ни лекува. Калинките обикновено са безвредни животни, освен когато не са си на мястото.

Автор: Десислава Любомирова