"Не саниране, а гримиране": Защо блокове текат след саниране?

Системни проблеми, недомислици и некоректни фирми водят до обратен ефект в програмата за саниране - вместо жилищни сгради да подобрят състоянието си, те рязко го влошават.

Такава теза застъпи кметът на Малко Търново Илиян Янчев, който разказа за случаи, при които след начало на санирането блокове са протекли.

"Стана по-зле"

Още: Санирането ще бъде 100% безплатно за всички: Кабинетът с нов предизборен пирует

"Хората от Малко Търново, които посрещнаха Нова година с течове в апартаментите си заради санирането, продължават да чакат ремонтът да бъде приключен. В момента не се работи", обясни кметът. Става въпрос за 6 блока с 2 входа по 4 етажа.

"Нещата са от зле по-зле, трябваше нещата да се оправят, а проблемът се задълбочава", отбеляза той и добави, че договорите с министерството на регионалното развитие са били подписани и след това се е чакало 2 години.

Проблемите тръгнали от там, че цените през тези 2 години са скочили и когато санирането е започнало, не е било разрешено да бъдат актуализирани КСС-тата.

"Фирмите, които се явиха, са софийски, не сме ги чували", заяви още Янчев и подчерта, че документите им отговаряли на всички изисквания.

Още: Желязков заговори за пълен мандат на кабинета: Новини за санирането и връзките през Дунав (ВИДЕО)

По думите на кмета плащанията към тях не са били редовни и затова работниците са си тръгнали.

"Дъждовете започнаха и с тях течовете. Хората пускат жалби и са прави", заяви Янчев и поясни, че от фирмата са обяснили, че не били виновни.

Източник: БГНЕС

Към момента работници няма, а срокът изтича. Санирането е спряно с акт 10, защото не се работи.

"Това не е саниране, това е гримиране. Програмата е направена с цел да се подобри качеството и да се удължи срокът на сградите. Зданията бяха неугледни, но поне не течаха. А сега тече вода по стълбите", коментира Янчев пред БНР.

Още: МРРБ няма да усвои част от парите за саниране

Той е направил справка, която показва, че едни и същи фирми работят в Малко Търново, Карнобат и Елхово. "Нямат работна ръка, а и самите работници са неквалифицирани", заяви още той и изрази притеснения как ще приключат проектите.

"Защо трябваше да чакаме 2 години? Защо всичките тези неща в началото са "уау" и след това - голяма мъка", попита той.

Според него трябва да се създаде черен регистър на некоректните фирми и веднъж попаднали там, да не могат да поемат обществени поръчки.

Общините призовават програмата да продължи

В същото време общините у нас настояват пред служебното правителство и пред новия министър на регионалното развитие и благоустройството националната програма за саниране на старите блокове да продължи.

Те държат да не бъдат пропуснати сроковете по Плана за възстановяване и устойчивост, който приключва тази година.

Енергийното обновяване през ББР ще е безплатно за гражданите, увериха на среща с общините от МРРБ.

"Може би ще има забавяне на това, което ни очаква през следващите месеци. Служебният кабинет би следвало да продължи тази линия на управление в тази област и редовното правителство, което очакваме, също да продължи политиката, защото тя е национална политика", коментира заместник-кметът по строителството в Община Велико Търново Мариела Цонева.