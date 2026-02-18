След промените за прием в детските градини в София: Нови правила и за 1 клас

След като бяха обявени плановете за нови правила за приема в детските градини, сега става ясно, че предстоят промени и в наредбата за първи клас. Отново те все още са в проект на обсъждане.

На сайта на Столична община е публикувано за обществено обсъждане изменение и допълнение на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Основните промени са в 2 направления - нови правила за адреса, с който първокласниците ще кандидатстват, и нови правила за децата, които имат брат или сестра, които вече учат в желаното училище.

Още: След първо класиране: 682 деца останаха без място в училище

Ще може да се избира само един адрес

Ако промените бъдат приети, родителите ще могат да избират само един адрес за всички класирания, по който да се прилага водещият критерий - или постоянен, или настоящ адрес. Това означава, че вече няма да бъде възможно да се кандидатства в две прилежащи училища по критерий адрес.

Текстът гласи:

"Родителят/настойникът избира адреса на детето (постоянен или настоящ), с който ще кандидатства до приключване на всички класирания за съответната учебна година. Промяна на адреса може да се прави до първото класиране за съответната учебна година. Избраният адрес, с който детето участва на първото класиране, се запазва за всички останали класирания, в които то участва."

Още: Над 10 000 деца са приети в първи клас, но 645 останаха без място в училище

За разпределянето в групите се взема посоченият в семейния профил адрес, с който родителят е избрал детето да кандидатства.

Източник: БГНЕС

Предимства с цел братята и сестрите да са в едно също училище

Втората промяна засяга кандидатстващите деца, които имат братя или сестри, вече учещи в училището.

Досега ако дете имаше брат/сестра до 12 г., което учи в училището, то поставяше автоматично кандидатстващото дете в първа група за съответното учебно заведение. Ако братът/сестрата обаче беше над 12 г., даваше предимство от 4 точки при кандидатстването.

Още: От днес родителите в Бургас могат да се запознаят с електронната система за прием в 1 клас

Сега, с лекото уточнение за навършването на възраст, промяната ще даде възможност на братята и сестрите да си "дават" и предимството на първата група, И въпросните 4 точки.

"Първа група - деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст, която се навършва в годината на кандидатстване, са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес", пише в наредбата.

Допълнителният критерий по т. 9.7. пък се изменя така, че вече няма ограничение за възрастта и друго дете ученик и то винаги ще дава 4 т. на своя брат/сестра.

"Други деца от семейството, обучаващи се в същото училище - 4 т.", гласи точният текст.

Промените ще улеснят семействата, които имат повече от 1 дете, така че всички братя и сестри да имат максимален шанс да влязат в едно и също училище.

Обществено обсъждане е до 2 март.