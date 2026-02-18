Трагедията "Петрохан" не вреди на ПП: Асен Василев обвини три служби в чадър и покровителство

Лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че трагедията "Петрохан-Околчица" не вреди на ПП. Това, което стана ясно е, че случаят е изцяло проведен от покровителстван от ГДБОП начело с Калин Стоянов и ДАНС. Случаят да се ползва политически и по такъв гнусен начин, трябва да бъде разследван и то, касаещо смъртта на дете, коментира Василев в студиото на БНТ. Още: "Гнусна атака": Василев обвини ДАНС и прокуратурата в проспиване на трагедията "Петрохан"

Според него се правят опити да се пришият "гнусни и гадни" начини от трагедията "Петрохан" към ПП-ДБ. "Ако е имало чадър, то той е от ДАНС, прокуратурата и МВР, които са под контрола на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Ако е имало покровителстване на тези неща, са били от страна на службите, които не са си свършили работата", добави Асен Василев.

Асен Василев защити Бойко Рашков в качеството му на бивш министър на вътрешните работи, който по думите му не е допуснал управленска грешка за преструктуриране на полицесйкото управление в Годеч. Управленска грешка има, но тя е от страна на ГДБОП, посочи Василев и настоя всичко да бъде разсекретено по случая "Петрохан".

На ПП ли е служебният кабинет "Гюров"?

Снимка: БГНЕС

Впоследствие Асен Василев коментира и политическите теми в сутрешния блок на БНТ. Василев заяви, че не знае какво служебно правителство се задава, а след като бъде обявено от номинирания за служебен миинстър-председател Андрей Гюров, то тогава ще има коментари.

Асен Василев заяви, че не знае имената на служебните министри, а ще ги чуе по обяд. Той уточни, че не е настоявал пред Гюров служебен вътрешен министър да стане Бойко Рашков, но отчете, че МВР по негово управление е имало най-малко купуване и продаване на гласове.

Но наблегна и на компроматите, които атакуват Рашков за "Паскал, пуделите и пачките".

Асен Василев се надява след предсрочните парламентарни избори ГЕРБ и ДПС да паднат под 80 депутати, за да се направят реформите в службите. "Ако гражданите искат тези партии да не са там, трябва да излязат и да гласуват", коментира Василев.

Същевременно Василев отрече, че със свалянето на правителството на Росен Желязков е направена услуга на Румен Радев да дойде на политическия терен и да спечели.

