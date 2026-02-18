Експертизи, противоречащи на Законите на физиката и скрити съдии: Бащата на Сияна с нови доказателства

Бащата на загиналата 12-годишна Сияна на пътя Радомирци-Телиш - Николай Попов, заяви, че проблемът с експертизата на инж. Станимир Карапетков противоречи на законите на физиката. Няма как да бъде обвинен дядото на Сияна за каквото и да било, а намалява вината на шофьора на камиона, коментира Попов пред БНТ. Още: Дела "бухалки" и докъде стигна делото "Сияна": Бащата обяви следващите стъпки

Какво е справедливото наказание?

Снимка: БГНЕС

Още: Скандал по делото Сияна: Липсват ключови снимки от мястото на инцидента

Той посочи, че не иска да вкарва хора в затвора на доживотна присъда, а да има бързо и справедливо наказание. "За мен и за всички близки тези дела и проточването им с години е една ужасна мъка. Това не е битка, която водя за себе си, а за бъдещето оттук нататък. Делата за ПТП и транспортни престъпления са с най-голям дял на извършените престъпления", коментира Николай Попов.

Според него съдебната система е "обсебена от определена група хора, които правят каквото си искат". "Има скрити съдии по делото, а и по всички дела, касаещи тежки катастрофи и убити деца на пътя", посочи бащата на Сияна. Той смята, че инж. Карапетков успява да си "изфабрикува нови доказателства".

Николай Попов обвини още Карапетков в корупция и зависимости. Такава е нашата съдебна система, че няма как да имаме доверие в съдебните състави, посочи бащата на Сияна. Той настоя за ясни правила и ясни бариери, за да се случват нещата както трябва. И поиска отново промени във Висшия съдебен съвет (ВСС - мандатът му изтече преди 4 години, но нов състав още няма), както и гражданска квота във ВСС, а не политическа такава.

Николай Попов добави, че има желание да води диалог с политиците и да поиска от тях нещо да свършат, но не го отразяват. "Някои хора ще бъдат много изненадани на предсрочните парламентарни избори. Няма да дойдат нови хора, но трябва да променим системата", коментира той, като потвърди, че ще участва с гражданско сдружение "Сияние" на предсрочния вот на 19 април.

Още: Обрат по делото "Сияна": Вещото лице се оттегли, ще съди бащата