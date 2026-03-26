26 март 2026, 16:08 часа 322 прочитания 0 коментара
Лиснала чай по журналистите: Задържаха жената на Киро Японеца

Съпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Киро Японеца, е задържана за 24 часа, след като проявила словесна агресия срещу медиите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство, предава Нова телевизия.

Припомняме, че при днешната акция на СДВР в столичния квартал “Факултета“ са задържани 24 души за купуване на гласове и притежание на наркотици. 

Във връзка с информация, че в полезрението на проверяващите е попаднал и ромският бос Кирил Киров, по прякор Киро Японеца, старши комисар Любомир Николов съобщи, че около 15.00 часа в сряда е извършена проверка във финансова къща, близо до адреса на Японеца.

Акцията не е насочена към него, така че да не се чувства специален, заяви още шефът на СДВР.

Нашата информация е, че той е фиктивен собственик на проверената финансова къща, добави Николов и съобщи, че Японеца не е сред задържаните.

Спасиана Кирилова
медии Хулиганство съпруга Киро Японеца
