Над 4000 антики хванаха ГДБОП и ДАНС. Задържани са четирима

08 май 2026, 14:30 часа
Снимка: МВР
В края на април при специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП и ДАНС са иззети над 4000 предмета с белези на културни ценности. Това съобщават на страницата на МВР в интернет.

В хода акцията, по неотложност са извършени процесуално – следствени действия на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство.

Снимка МВР

От там са иззети 3819 антични монети; 180 антични предмети с белези на културни ценности; 13 антични пръстена, както и 4 металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро.

Задържани са четирима. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 278 от НК – за държане на нерегистрирани по надлежния ред археологически обекти, материалите са докладвани в прокуратурата. Работата по случая продължава.

Иманяри Антики задържани трафик на културни ценности
Спасиана Кирилова
