Магистратите се страхуват от новия ВСС: Бивш директор на Следствието с коментар за статуквото в съдебната власт

„Връщаме се към нормалността и изпълняваме задачата за смяната на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Въпросът е какви хора ще бъдат назначени за магистрати. От какво ги е страх магистратите? Може би, че ще се промени статуквото“. Това заяви пред bTV бившият директор на Националната следствена служба (НСлС) Бойко Найденов. Още: Колегиите на ВСС вече няма да избират временния главен прокурор

Според него промените във ВСС няма да се случи отдолу, а ще има външна намеса в рамките на Конституцията и закона.

Ще се намерят ли подходящите за новия ВСС?

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„Винаги ще се намерят подходящи кандидати за ВСС и някои хора, които да бъдат удобни за една или друга партия, или за един, или друг кандидат“, добави Бойко Найденов.

Той е на мнение, че са важни правилата и процедурите, които ще преминат за новите членове на ВСС. Би трябвало да има публичност, прозрачност и със задаване на въпроси какво би се направило за доброто и за работата на новия кадрови орган, посочи Найденов, като уточни, че и най-добрият Закон за съдебната власт да бъде приет в Народното събрание, ако не се изпълнява от хора, няма да бъде работещ.

Иван Брегов, ръководител на „Правна програма“ в Института за пазарна икономика (ИПИ) добави, че съдиите, прокурорите и следователите ще изберат своите представители във ВСС, като старият кадрови орган ще гласуват с хартиени бюлетини за новия състав на ВСС. Това ще даде възможност, че незаинтересованите няма да отидат да гласуват, а другите ще бъдат мобилизиране, така че да възпроизведат съдебната номенклатура, коментира Брегов.

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