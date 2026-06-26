Парламентът ускори избора на ВСС. Нов състав ще има до 17 октомври

Народното събрание окончателно прие промените в Закона за съдебната власт, с които ускори процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според приетите текстове съдиите, прокурорите и следователите трябва да излъчат своите представители до 17 октомври.

За да бъде спазен този срок, депутатите съкратиха част от предвидените в закона процедури за професионалната квота. Промените бяха внесени между първо и второ четене под формата на технически редакции по предложение на депутата от ПП-ДБ Николета Тодорова.

"Целта е максимално бързо решаване на нетърпимото положение да имаме Висш съдебен съвет с изтекъл мандат. Сроковете са постижими, доколкото няма основание Общите събрания да са в различни дни и седмици", заяви Тодорова. Още: Капан от новото политическо влияние: Опозицията се страхува новият ВСС да не потъне в мъгла на президентските избори

С окончателно приетите текстове пленумът на ВСС ще трябва в 10-дневен срок след влизането на закона в сила да приеме правилата за избор на новите членове. До три дни след това трябва да бъдат свикани общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите.

Предложенията за кандидати ще могат да се правят най-малко месец преди изборите, а самите кандидати ще разполагат с минимум седем дни, за да представят своите автобиографии и концепции за развитието на съдебния съвет.

Парламентът реши още изборите да се провеждат с хартиени бюлетини, като изборните секции ще бъдат разположени в окръжните съдилища. Възможност за дистанционно електронно гласуване ще има само ако дотогава ВСС изгради система, която гарантира тайната на вота и не допуска едно лице да гласува повече от веднъж.

По предложение на Надежда Йорданова от "Демократична България" охраната на изборните помещения и транспортирането на изборните книжа и протоколите ще бъдат осигурени от Главна дирекция "Охрана". Още: ВСС с изтекъл мандат вече няма право да назначава

Приетите правила предвиждат още в сградите, където се провежда гласуването, да не могат да присъстват съдии, прокурори и следователи, освен ако не участват в организацията на изборния процес.

В окончателно приетите промени не бяха определени срокове за избора на членовете на ВСС от парламентарната квота.