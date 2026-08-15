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Заради самонастанили се с палатки: Пожар гори в района на Слънчев бряг

15 август 2026, 19:20 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради самонастанили се с палатки: Пожар гори в района на Слънчев бряг

Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг, видя репортер на БТА. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност. 

На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи. 

Към момента няма данни за пострадали хора. 

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На място има и полицейски екипи. По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Те са евакуирани. 

Пожарникарите продължават да гасят огъня и да предприемат действия за ограничаване на пламъците.

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Слънчев бряг Пожари пожар
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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